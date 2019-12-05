Названы самые странные вещи, которые украли туристы из отелей

На первом месте в списке краж - полотенца и банные халаты.

Гид по отелям Wellness Heaven исследовал кражи, которые совершают туристы в европейских отелях. Результаты исследования были опубликованы на сайте компании.

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На первом месте в списке краж - полотенца и банные халаты. Туристы выносят их из номеров отелей примерно в 70% случаев. И этим уже вряд ли кого-то удивить. Также путешественники крадут вешалки (почти 49%) и письменные принадлежности (39%).

Далее по популярности следуют столовые приборы, тарелки и косметические средства. Есть в списке и любители прихватить с собой в чемодане одеяла и подушки, принадлежащие отелю.

Но случаются и необычные кражи: в одном из итальянских отелей неизвестные вынесли рояль, находившийся в холле, а в Берлине туристы вынесли из гостиницы унитаз и раковину.

Но и это еще не все: во французском отеле был пойман гость, который пытался украсть чучело кабана.

Ранее пользователи сети посмеялись над анонимной стюардессой, которая забыла в номере гостиницы свою секс-игрушку.