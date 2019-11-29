В Италии депутат просто во время выступления сделал предложение возлюбленной (видео)
14:12, 29 ноября 2019Курьёзы
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Политик сделал предложение своей избраннице в парламенте.
Коллеги политика встретили апплодисментами такой жест \ скриншот с видео
В парламенте как раз рассматривали законопроект по борьбе с последствиями землетрясений, и политик попросил высказаться. Тогда Флавио Демуро достал коробку с кольцом и под аплодисменты коллег сделал предложение своей избраннице Элизе.
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Женщина политикой не занимается, но в этот день сидела в зале парламента на трибуне. Она ответила "да".
В отличие от коллег, спикеру парламента такой жест показался совсем неуместным.
В Италии депутат просто во время выступления сделал предложение возлюбленной
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