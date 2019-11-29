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В Италии депутат просто во время выступления сделал предложение возлюбленной (видео)

14:12, 29 ноября 2019
Курьёзы
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Коллеги политика встретили апплодисментами такой жест \ скриншот с видео

В парламенте как раз рассматривали законопроект по борьбе с последствиями землетрясений, и политик попросил высказаться. Тогда Флавио Демуро достал коробку с кольцом и под аплодисменты коллег сделал предложение своей избраннице Элизе.

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Женщина политикой не занимается, но в этот день сидела в зале парламента на трибуне. Она ответила "да".

В отличие от коллег, спикеру парламента такой жест показался совсем неуместным.

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Теги: #Италия#депутаты