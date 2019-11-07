Очевидцев возмутил турист, насильно кормивший чаек для селфи (видео)

В конце концов, чайка с воплями вырвалась из рук и улетела.

В сети распространили ролик, в котором турист насильно заталкивает кусок хлеба в клюв чайки ради селфи.

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Об этом сообщает The Sun.

На ролике видно, что мужчина в очках держит чайку за крылья и пытается насильно накормить ее хлебом и сделать фотографию с ней. В конце концов, чайка с воплями вырвалась из рук и улетела.

Очевидцы пристыдили мужчину, объяснив, что так обращаться с чайками нельзя. Впоследствии туристы попросили прощения.

Как сообщал УНИАН, житель Новой Зеландии Роберт Тахау нашел на обочине дороги чайку со сломанным крылом и решил ее спасти. Он подобрал птицу и решил отвезти к ветеринару. Но неблагодарная чайка несколько раз клюнула его.