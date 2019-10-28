В Харькове парочка занялась сексом у школы (видео)
14:15, 28 октября 2019Курьёзы
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Судя по дате, указанной в ролике, инцидент произошел в октябре.
Любовные утехи удалось снять на камеру / Скриншот
В Харькове засняли на видео, как парочка занялась сексом на парковке возле школы.
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Об этом сообщает Telegram-канал "Инсайдер 18+", публикуя соответствующую запись.
"В Харькове своя атмосфера. Пара не сдержала своих чувств… Кстати, копа, который выложил это видео, наказали", - говорится в подписи к ролику.
ВНИМАНИЕ! Видео не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет!
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