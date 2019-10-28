В Харькове парочка занялась сексом у школы (видео)

Судя по дате, указанной в ролике, инцидент произошел в октябре.

В Харькове засняли на видео, как парочка занялась сексом на парковке возле школы.

Читайте такжеВ Эквадоре во время секса погибла пара

Об этом сообщает Telegram-канал "Инсайдер 18+", публикуя соответствующую запись.

"В Харькове своя атмосфера. Пара не сдержала своих чувств… Кстати, копа, который выложил это видео, наказали", - говорится в подписи к ролику.

ВНИМАНИЕ! Видео не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет!

Ранее нашумевший ролик с украинским нардепом от ОПЗЖ Ильей Кивою разместили на популярном порносайте Pornhub. На записи народный избранник ласкает себя во время заседания Верховной Рады.