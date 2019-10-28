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В Харькове парочка занялась сексом у школы (видео)

14:15, 28 октября 2019
Курьёзы
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Любовные утехи удалось снять на камеру / Скриншот

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Об этом сообщает Telegram-канал "Инсайдер 18+", публикуя соответствующую запись.

"В Харькове своя атмосфера. Пара не сдержала своих чувств… Кстати, копа, который выложил это видео, наказали", - говорится в подписи к ролику.

ВНИМАНИЕ! Видео не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет!

Ранее нашумевший ролик с украинским нардепом от ОПЗЖ Ильей Кивою разместили на популярном порносайте Pornhub. На записи народный избранник ласкает себя во время заседания Верховной Рады.

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Теги: #Харьков#секспогода в Харькове