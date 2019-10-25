"Ученые ДНР" взялись исследовать "биополе человека"

У боевиков полагают, что изучение "ауры человека" пойдет на пользу промышленности.

В подконтрольном боевикам Донецком Национальном техническом университете рассказали о ненаучном методе «фотографирования биополя» человека, а также о больших перспективах использования данного метода в промышленности и медицине.

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Соответствующее сообщение появилось на сайте "Министерства промышленности и торговли ДНР".

С лекцией о "полях вокруг человека" выступил «доцент электротехнического факультета ДонНТУ» Сергей Джура.

«Вокруг человека существует не только это поле. Ранее наши предки пытались изобразить их в виде матрешек, иконописцы – в виде ауры вокруг святых. Для науки нужна повторяемость результатов и желательно наличие современных снимков, зафиксированных с помощью компьютера», — отметил он.

По его словам, «поле» вокруг человека можно запечатлеть с помощью «ГРВ-метода», открытого изобретателем Семеном Кирлианом в середине ХХ века. Так, эффект свечения объектов в электромагнитных полях высокой напряженности, по его мнению, позволяет запечатлеть поле, якобы образуемое человеческим организмом.

Отметим, эффект Кирлиана давно изучен и используется для нахождения скрытых дефектов в металлах. Тем не менее, в псевдонаучных публикациях часто утверждают, что он помогает фотографировать "биополе" или "ауру" человека.

В «Министерстве» оккупантов полагают, что изучение биополя пойдет на пользу промышленности.

«Ученые ДонНТУ считают, что ГРВ-метод кроме медицины найдет широкое применение во многих отраслях промышленности Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении на его сайте.