цей матеріал доступний українською

Собака "спел" гимн Украины и взорвал сеть (видео)

21:54, 18 октября 2019
Курьёзы
582 1

Читайте такжеБорис Джонсон завел себе щенка (фото)

Ролик опубликовали в Facebook "Одиннадцатой отдельной бригады". На кадрах видно и слышно, как собака начинает завывать под мелодию, будто тоже "поет" гимн Украины. Пес не перестает "исполнять" торжественную песню, пока громкоговоритель не умолкает.

Ранее видео с собакой, которая приносит из холодильника пиво своему хозяину, покорило сеть.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #собака#курьез