Собака "поет" гимн Украины, взорвав сеть (видео)
21:54, 18 октября 2019Курьёзы
1814 3
Пес "пел" под громкоговоритель.
Собака "поет" гимн Украины
В Сети появилось видео, на котором песик старательно завывает гимн, мелодия которого доносится из громкоговорителя.
Читайте такжеБорис Джонсон завел себе щенка (фото)
Ролик опубликовали в Facebook "Одиннадцатой отдельной бригады". На кадрах видно и слышно, как собака начинает завывать под мелодию, будто тоже "поет" гимн Украины. Пес не перестает "исполнять" торжественную песню, пока громкоговоритель не умолкает.
Ранее видео с собакой, которая приносит из холодильника пиво своему хозяину, покорило сеть.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter