Собака "поет" гимн Украины, взорвав сеть (видео)

Пес "пел" под громкоговоритель.

В Сети появилось видео, на котором песик старательно завывает гимн, мелодия которого доносится из громкоговорителя.

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Ролик опубликовали в Facebook "Одиннадцатой отдельной бригады". На кадрах видно и слышно, как собака начинает завывать под мелодию, будто тоже "поет" гимн Украины. Пес не перестает "исполнять" торжественную песню, пока громкоговоритель не умолкает.

Ранее видео с собакой, которая приносит из холодильника пиво своему хозяину, покорило сеть.