Украинский нардеп Кива стал звездой порносайта (фото)

Видео из украинского парламента теперь есть на сайте Pornhub.

Нашумевший ролик с украинским нардепом от ОПЗЖ Ильей Кивою разместили на популярном порносайте Pornhub. На записи народный избранник ласкает себя во время заседания Верховной Рады.

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Видео из украинского парламента теперь размещено на порносайте в категориях: HD порно, зрелые, кончают, любительское, мастурбация, мускулистые мужчины, парни (соло), реальный секс.

Напомним, утром 2 октября нардеп Кива пытался скрыть от журналистов свою переписку, стоя возле трибуны парламента. Но представитель СМИ Всеволод Филимоненко снял на видео, с кем общался народный избранник - моделью, которая подписана в Киви в смартфоне как "Юля конкурс красоты Одесса".

После звонка девушке, как можно увидеть на записи, нардеп от ОПЗЖ стал активно дергать штаны в районе ширинки. Создается впечатление, что он ласкает свои половые органы. Потом Кива зачем-то поднял штанины и подтянул носки.