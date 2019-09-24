Пара занялась сексом у окна и попала на видео
17:31, 24 сентября 2019Курьёзы
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На кадрах видно ванную комнату, которая расположена на одном из этажей соседнего здания. Шторы отодвинуты в сторону, поэтому за панорамными окнами можно увидеть пару, которая занимается сексом.
Иллюстративное фото / фото pixabay.com
Пара занялась сексом у окна и попала на видео. Незадачливых любовников сняли работники из офиса напротив.
Видео опубликовали в Твиттере.
На кадрах видно ванную комнату, которая расположена на одном из этажей соседнего здания. Шторы отодвинуты в сторону, поэтому за панорамными окнами можно увидеть пару, которая в ванной занимается сексом. Все это видят офисные работники, чей офис расположен прямо напротив окон помещения горячей пары. Они пытаются сконцентрироваться, но работать дальше не могут: работники срываются на смех.
Внимание! Видео 18+
Exhibitionists or Monday morning bend unawareness? pic.twitter.com/BRWwdzNoq8— B Cardi (@browncardigan69) September 23, 2019
Как сообщал УНИАН, ранее пара занялась сексом на улице у отеля и попала на видео.
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