На кадрах видно ванную комнату, которая расположена на одном из этажей соседнего здания. Шторы отодвинуты в сторону, поэтому за панорамными окнами можно увидеть пару, которая занимается сексом.

Пара занялась сексом у окна и попала на видео. Незадачливых любовников сняли работники из офиса напротив.

Видео опубликовали в Твиттере.

На кадрах видно ванную комнату, которая расположена на одном из этажей соседнего здания. Шторы отодвинуты в сторону, поэтому за панорамными окнами можно увидеть пару, которая в ванной занимается сексом. Все это видят офисные работники, чей офис расположен прямо напротив окон помещения горячей пары. Они пытаются сконцентрироваться, но работать дальше не могут: работники срываются на смех.

Внимание! Видео 18+

Exhibitionists or Monday morning bend unawareness? pic.twitter.com/BRWwdzNoq8 — B Cardi (@browncardigan69) September 23, 2019

Как сообщал УНИАН, ранее пара занялась сексом на улице у отеля и попала на видео.