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Пара занялась сексом у окна и попала на видео

17:31, 24 сентября 2019
Курьёзы
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Иллюстративное фото / фото pixabay.com

Видео опубликовали в Твиттере. 

На кадрах видно ванную комнату, которая расположена на одном из этажей соседнего здания. Шторы отодвинуты в сторону, поэтому за панорамными окнами можно увидеть пару, которая в ванной занимается сексом. Все это видят офисные работники, чей офис расположен прямо напротив окон помещения горячей пары. Они пытаются сконцентрироваться, но работать дальше не могут: работники срываются на смех.  

Внимание! Видео 18+

Как сообщал УНИАН, ранее пара занялась сексом на улице у отеля и попала на видео.

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Теги: #секс