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"Из пластилина": в сети смеются с нового памятника боевикам в "ЛНР" (фото)

11:20, 11 сентября 2019
Курьёзы
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Памятник соорудили в Михайловке  / фото: Necro Mancer

На оккупированной части Донбасса боевики соорудили новый памятник, в честь  погибших членов российских оккупационных сил, вид памятника вызвал волну иронии в соцсетях.

Снимки опубликовал блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter.

Отмечается, что они сделаны 2 сентября, в день открытия мемориала. По фотографиям также видно, что боевики и их поклонники заставили прийти на мероприятие своих детей.

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"Михайловка. Перевальский р-н, 02/09/19, открытие памятника погибшим членам РОА", - пишет блогер.

Пользователи Twitter отметили низкое качество памятника, его дешевизну и примитивность. 

"Его наверное дети на уроках труда делали", "И скорее всего из пластилина!", "Дешёвая гипсовая хрень", - шутят в комментариях.

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Теги: #ЛНР#памятник