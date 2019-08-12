Женщина решилась на коварную месть соседям за громкий секс

По словам пользовательницы, она не раз просила соседей перестать шуметь во время любовных утех.

Пользовательница Reddit под ником Francesca_alessandra придумала весьма странный способ отомстить соседям, очень громко занимающимся сексом.

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Женщина рассказала, что ее соседи нередко сильно кричат, когда занимаются сексом. "Не могу их больше терпеть", - пожаловалась она в сети.

По словам пользовательницы, она не раз просила соседей перестать шуметь во время любовных утех, но ее просьбы так и не принесли результата. Тогда она придумала, как отомстить: записать звуки секса страстной парочки и проигрывать эту запись каждый раз, когда они снова начинают беспокоить ее.

Многие пользователи сети сочли эту идею очень странной и посоветовали лучше обратиться в полицию.

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