Женщина решилась на коварную месть соседям за громкий секс
17:07, 12 августа 2019Курьёзы
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По словам пользовательницы, она не раз просила соседей перестать шуметь во время любовных утех.
Соседка устала от звуков парочки во время секса / фото pixabay.com
Пользовательница Reddit под ником Francesca_alessandra придумала весьма странный способ отомстить соседям, очень громко занимающимся сексом.
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Женщина рассказала, что ее соседи нередко сильно кричат, когда занимаются сексом. "Не могу их больше терпеть", - пожаловалась она в сети.
По словам пользовательницы, она не раз просила соседей перестать шуметь во время любовных утех, но ее просьбы так и не принесли результата. Тогда она придумала, как отомстить: записать звуки секса страстной парочки и проигрывать эту запись каждый раз, когда они снова начинают беспокоить ее.
Многие пользователи сети сочли эту идею очень странной и посоветовали лучше обратиться в полицию.
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