Главарь бразильской банды притворился своей женщиной, чтобы сбежать из тюрьмы (видео)

Сейчас правоохранители расследуют причастность дочери преступника до его побега.

Бразильский преступник Клаувино да Сильва притворился собственной 19-летней дочерью и попытался выйти за пределы тюрьмы в Рио-де-Жанейро.

Как сообщает Громадське со ссылкой на The Guardian, да Сильва надел силиконовую маску, парик и вещи своей дочери — розовую футболку с пончиками и джинсы. Вероятно, что он планировал оставить девушку в камере вместо себя, когда она пришла его навестить. Сотрудники тюрьмы сказали, что преступника выдала его нервозность.

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Да Сильву отправили в тюрьму строгого режима, где его ждут дисциплинарные наказания. Сейчас правоохранители расследуют причастность дочери преступника к его бегству.

Клаувино да Сильва руководил одной из крупнейших преступных группировок, которая контролировала незаконный оборот наркотиков в Рио-де-Жанейро. В 2005 году под властью банды «Красная команда» находилось более половины опасных районов города.

Ранее суд в США приговорил к пожизненному заключению одного из самых известных наркобаронов мира, мексиканца Хоакина Гусмана Лоэра, известного как «Эль-Чапо» (коротышка).

В феврале федеральный суд Нью-Йорка признал «Эль-Чапо» виновным по 10 пунктам обвинения, среди них — участие в преступной группе, заговор с целью отмывания полученных от продажи наркотиков доходов, контрабанда кокаина, героина, марихуаны и других наркотиков.

Гузман был главарем наркокартеля «Синалоа», который, по данным американских чиновников, был крупнейшим поставщиком наркотиков в США.

В 2016 году «Эль-Чапо» сбежал из мексиканской тюрьмы через туннель, но позже был задержан. В январе 2017 года мексиканская власть передала «Эль Чапо» в США, где он разыскивался за контрабанду наркотиков в особо крупных объемах.