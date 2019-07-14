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Офис президента показал, как Зеленский в плавках искупался в Черном море (видео)

01:19, 14 июля 2019
Курьёзы
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Глава государства решил проверить температуру воды / Фото: Facebook/ Kirill Timoshenko

Соответствующее видео обнародовал Офис президента в Facebook. "Перед началом напряженного рабочего дня в Одессе президент Украины Владимир Зеленский и команда его Офиса лично проинспектировали температуру воды в Черном море", - говорится в посте.

Как сообщал УНИАН, в субботу во время совещания в Администрации морских портов в Одессе Владимир Зеленский потребовал отставки и.о. председателя Государственной фискальной службы Александра Власова.

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Теги: #Одесса#Черное море#Владимир Зеленскийпогода в Одессе