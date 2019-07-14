Офис президента показал, как Зеленский в плавках искупался в Черном море (видео)
01:19, 14 июля 2019Курьёзы
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Перед началом рабочего дня в Одессе президент Украины лично "проинспектировал" температуру воды в Черном море.
Глава государства решил проверить температуру воды / Фото: Facebook/ Kirill Timoshenko
Президент Владимир Зеленский с главой ОП Андреем Богданом и командой в Одессе в субботу купались в море.
Соответствующее видео обнародовал Офис президента в Facebook. "Перед началом напряженного рабочего дня в Одессе президент Украины Владимир Зеленский и команда его Офиса лично проинспектировали температуру воды в Черном море", - говорится в посте.
Как сообщал УНИАН, в субботу во время совещания в Администрации морских портов в Одессе Владимир Зеленский потребовал отставки и.о. председателя Государственной фискальной службы Александра Власова.
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