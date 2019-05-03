Норвежцы придумывают имя для кита, сбежавшего от инструкторов ВМФ России (видео)
10:42, 03 мая 2019Курьёзы
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Местные жители объявили конкурс на лучшее имя для белухи. Она плавает возле бухты и охотно играется с людьми.
Норвежцы придумывают имя для белухи, которую могли тренировать в военно-морском флоте РФ
В Норвегии придумывают имя для белухи, которую могли тренировать в военно-морском флоте России.
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Ранее на севере Норвегии местные рыбаки обнаружили белого кита с камерой GoPro и обвесом с надписью «оборудование Санкт-Петербурга». Кит производил впечатление хорошо выдрессированного животного: он целенаправленно искал ремни и веревки на лодках.
Местные жители объявили конкурс на лучшее имя для белухи. Она плавает возле бухты и охотно играется с людьми.
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