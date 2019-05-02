Показала трусы: звезда "Отчаянных домохозяек" оконфузилась на красной дорожке (фото)

Актриса для выхода выбрала корсетное платье от Alberta Ferretti с юбкой, удлиненной сзади, и очень короткой спереди.

Звезда "Отчаянных домохозяек" Ева Лонгория оконфузилась на красной дорожке премии Billboard Music Awards. Актриса выбрала неудачный наряд, в котором было видно ее нижнее белье.

Актриса для выхода выбрала корсетное платье от Alberta Ferretti с юбкой, удлиненной сзади, и очень короткой спереди.

Такая длина подчеркнула бы постройневшие ноги звезды. Но Ева немного не рассчитала с длиной, и все присутствующие и фотографы могли видеть не только красивые ноги, но и черные трусы под платьем.

Чтобы оттенить рельеф и добавить ногам стройности, актриса воспользовалась бронзатором и, кажется, переборщила, ноги приобрели странный оранжево-коричневый оттенок с золотым отливом.