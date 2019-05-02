Показала трусы: звезда "Отчаянных домохозяек" оконфузилась на красной дорожке (фото)
11:17, 02 мая 2019Курьёзы
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Актриса для выхода выбрала корсетное платье от Alberta Ferretti с юбкой, удлиненной сзади, и очень короткой спереди.
redcarpetmood
Звезда "Отчаянных домохозяек" Ева Лонгория оконфузилась на красной дорожке премии Billboard Music Awards. Актриса выбрала неудачный наряд, в котором было видно ее нижнее белье.
Актриса для выхода выбрала корсетное платье от Alberta Ferretti с юбкой, удлиненной сзади, и очень короткой спереди.
Такая длина подчеркнула бы постройневшие ноги звезды. Но Ева немного не рассчитала с длиной, и все присутствующие и фотографы могли видеть не только красивые ноги, но и черные трусы под платьем.
Чтобы оттенить рельеф и добавить ногам стройности, актриса воспользовалась бронзатором и, кажется, переборщила, ноги приобрели странный оранжево-коричневый оттенок с золотым отливом.
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