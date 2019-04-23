В США мужчина посмотрел «Капитана Марвел» 116 раз и попал в книгу Гиннеса

Стив Руппель уже поставил четыре рекорда, один из которых - полумарафон с наибольшим количеством одновременно надетых футболок.

Хиропрактик Стив Руппель из штата Висконсин попал в книгу рекордов Гиннеса, посмотрев фильм «Капитан Марвел», вышедший на экраны в марте, 116 раз.

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Об этом сообщает CinemaBlend. Свой выбор фильма он объяснил любовью к кинокомиксам. В один день он смотрел максимум семь сеансов, всего на это у него ушло 14 тысяч 268 минут.

«Учитывая, сколько времени это требует, мне приходилось брать отгулы и долгие перерывы на обед, чтобы успеть посмотреть весь фильм», - сказал Руппель.

Кроме того, в доказательство Руппелю приходилось каждый раз делать фото возле постера с фильмом в кинотеатре и иметь двух очевидцев, которые письменно это подтверждали.

Добавим, что ранее Стив Руппель уже поставил четыре рекорда, один из которых - полумарафон с наибольшим количеством одновременно надетых футболок.

Как сообщал УНИАН, ранее украинский стронгмен Олег Тягнизуб, чтобы попасть в книгу рекордов Гиннеса протянул зубами настоящий корабль. Вес судно превышал 600 тонн.