"Еще один день в офисе": работник зоопарка сделал селфи с гориллой в человеческой позе и стал героем сети (фото)

Снимок вызвал тысячи откликов, многие хвалили работу защитников природы и жертвовали Национальнму парку различные суммы денег.

Рейнджеры Национального парка Вирунга в Демократической Республике Конго сделали селфи с обезьянами-сиротами, которое быстро стало вирусным в социальных сетях. Пара горных горилл, которые находятся под угрозой исчезновения, приняли перед объективом необычную человекоподобную позу.

Рейнджер Матье Шамаву рассказал, что он сфотографировался с двумя приматами в Национальном парке Вирунга, и это фото моментально разлетелось в социальных сетях среди антибраконьерских групп, пишет BBC.

Шамаву, который ранее работал в Конголезском институте охраны природы, разместил фото с подписью «еще один день в офисе». Снимок вызвал тысячи откликов, многие хвалили работу защитников природы и жертвовали Национальнму парку различные суммы денег.

Горные гориллы сейчас находятся на грани исчезновения из-за угроз браконьерства и разрушения мест их естественного обитания.

Как сообщал УНИАН, ранее в США горилла усыновила чужого детеныша.