В Австралии дикий кенгуру напал на моделей во время фотосьемки (видео)
12:40, 19 апреля 2019Курьёзы
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Одна из моделей даже спряталась в бассейне от неожиданного гостя.
Дикий кенгуру атаковал моделей во время фотосьемки / Фото: en.wikipedia.org
В Австралии кенгуру присоединился к бикини-моделям во время фотосессии, чем сильно их напугал. Девушки пытались спрятаться от животного в доме и бассейне, пока кенгуру энергично прыгал за ними. Об этом сообщает издание UPI.
На видео снятом во время фотосьемки видно, как девушки разбегаются и пытаются спрятаться во время «кенгуриной атаки». Одна из моделей даже спряталась в бассейне от неожиданного гостя. На заднем фоне видно, как активный кенгуру хаотично прыгает за ними, передает Realist.
Издание отмечает, что в результате никто не пострадал.
Как сообщал УНИАН, в декабре в Австралии умер знаменитый «самый накачанный кенгуру».
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