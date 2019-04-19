В Австралии дикий кенгуру напал на моделей во время фотосьемки (видео)

Одна из моделей даже спряталась в бассейне от неожиданного гостя.

В Австралии кенгуру присоединился к бикини-моделям во время фотосессии, чем сильно их напугал. Девушки пытались спрятаться от животного в доме и бассейне, пока кенгуру энергично прыгал за ними. Об этом сообщает издание UPI.

На видео снятом во время фотосьемки видно, как девушки разбегаются и пытаются спрятаться во время «кенгуриной атаки». Одна из моделей даже спряталась в бассейне от неожиданного гостя. На заднем фоне видно, как активный кенгуру хаотично прыгает за ними, передает Realist.

Издание отмечает, что в результате никто не пострадал.

Как сообщал УНИАН, в декабре в Австралии умер знаменитый «самый накачанный кенгуру».