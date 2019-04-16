В Китае предлагают совершить экстремальный полет с собачкой корги (видео)
17:24, 16 апреля 2019Курьёзы
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Для собак породы корги устраивают необычные занятия: здесь для них устраивают полеты на парапланах.
Организация Corgi Shanghai действует с 2013 года и дает возможность владельцам взять с собой своих любимых корги посмотреть мир с высоты птичьего полета.
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Песика прикрепляют к его хозяину, а их обоих - к инструктору, который управляет парапланом, сообщает DailyMail.
Организаторы считают, что именно такой досуг сближает хозяина с его четвероногим другом. Свои полеты хазяева домашних любимцев часто снимают на видео.
У организации на данный момент свыше 2 000 клиентов, которые уже привели более 1500 корги на незабываемый полет.
Как сообщал УНИАН, ранее в Таиланде появилось корги-кафе.
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