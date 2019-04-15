"Игра престолов" "наносит вред" здоровью: австралийцы массово берут больничные

Восьмой сезон "Игры престолов" наносит вред здоровью. Неизвестная эпидемия уже началась в Австралии. Руководство страны сообщает о подготовке к массовым больничным, которые работники собираются брать, как раз до премьеры последнего сезона, пишет The West Australia.

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Сезон стартует в 9 утра в Западной Австралии. Именно тогда, когда большинство работников приезжает на работу, передает "УП.Життя".

"Ожидается, что восьмой сезон сериала просмотрит 500 тысяч австралийцев", - утверждает редактор австралийского телеблога TV tonight Дэвид Нокс.

Работники могут освободить себя от работы официально - взяв больничный и не официально - симулировать болезнь. Основные события сериала разворачиваются на континенте Вестерос.

Итак, Нокс говорит, что если ваш коллега берет на понедельник больничный, то скорее всего у него острый случай "Вестеросита", который может повториться в течение следующих нескольких недель.