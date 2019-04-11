Известная модель украсила кузов 2 миллионами кристаллов Swarovski (фото)

По информации СМИ, на тюнинг ушло 700 часов, или два месяца, при условии, что команда ателье работала по 12 часов в день. Стоимость работы неизвестна.

Популярная в интернете модель и блогер Дарья Радионова сделала «модный» тюнинг своему автомобилю Lamborghini Aventador. Средство передвижения стоимостью полмиллиона долларов украсили двумя миллионами кристаллов Swarovski. Читайте такжеРедчайший желтый алмаз обнаружили на юге Африки (фото) Фото автомобиля блогер разместила в Instagram. По информации СМИ, на тюнинг ушло 700 часов, или два месяца, при условии, что команда ателье работала по 12 часов в день. Стоимость работы неизвестна. Ранее кузов Lamborghini Радионовой имел красный оттенок. 26-летняя модель, которая живет в Лондоне, украшала кристаллами и другие автомобили, в частности Mercedes-Benz CLS 350 и Lamborghini Huracan.

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