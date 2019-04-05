В Калифорнии ненавидят дом в стиле Флинстоунов (видео)

В США от владелицы дома "Флинстоунов" требуют демонтировать установленные перед ним декорации.

Власти американского города Хиллсборо в штате Калифорния подали в суд на медиамагната Флоренс Фанг из-за декораций во дворе.

Отмечается, что Фанг приобрела дом в 2017 года за 2,8 миллиона долларов. Владелица украсить домовладение в соответствии с антуражем мультипликационного сериала "Флинстоуны".

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В свою очередь местные власти выступили против и заявили, что дом стал "очень заметным бельмом на глазу, которое не соответствуют стандартам сообщества". Сообщается, что основные претензии были высказаны в отношении скульптур динозавров, статуэток персонажей мультфильма, корабельной палубы и вывески на подъездной дорожке с надписью "Ябба Дабба Ду".

Кроме того, власти утверждают, что от жителей Хиллсборо поступали жалобы на "безвкусицу", которая портит город.

Согласно поданному иску, все украшения дома сделаны без необходимых разрешительных документов. При этом Фанг несколько раз просили прекратить работы. Кроме того, в 2018 году она уплатила штраф в размере 200 долларов из-за отказа демонтировать динозавров.

Как сообщал УНИАН, ранее в Калифорнии семья случайно превратила свой дом в представительство Санты.