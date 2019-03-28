Бельгийский фермер превратил свиней в фанатов рок-музыки (видео)
12:09, 28 марта 2019Курьёзы
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Два раза в день по три часа свиньи слушают хиты рок-исполнителей.
В Бельгии владелец фермы ежедневно включает для свиней рок-музыку
В Бельгии владелец фермы ежедневно включает для свиней рок-музыку, говорится в сюжете ТСН.
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Фермер уверен, что это делает его свиней счастливее, а их мясо - вкуснее. Всего на ферме живут пять с половиной тысяч животных.
Два раза в день по три часа они слушают хиты рок-исполнителей. Эксперты по животноводству оценивать вкус свинины не берутся.
Как сообщал УНИАН, ранее фермер выставил на грядках постер с порнозвездой, чтобы защитить свой урожай.
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