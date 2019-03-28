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Бельгийский фермер превратил свиней в фанатов рок-музыки (видео)

12:09, 28 марта 2019
Курьёзы
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Фермер уверен, что это делает его свиней счастливее, а их мясо - вкуснее. Всего на ферме живут пять с половиной тысяч животных.

Два раза в день по три часа они слушают хиты рок-исполнителей. Эксперты по животноводству оценивать вкус свинины не берутся. 

Как сообщал УНИАН, ранее фермер выставил на грядках постер с порнозвездой, чтобы защитить свой урожай.

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Теги: #фермер