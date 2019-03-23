В Италии мигрант решил отблагодарить спасателям порцией гашиша
03:02, 23 марта 2019Курьёзы
34 0
Работники пожарной службы такой щедрости не оценили.
Карабинеры, прибывшие на вызов, осмотрели дом мигранта / фото italyandme.com
В итальянском городе Кремона один из жителей, уроженец Марокко, вызвал спасательную службу из-за проблемы с окном своего дома.
Оно шаталось и при сильном ветре представляло угрозу для окружающих. Об этом сообщает ТСН.
Благодаря работе пожарной команды, проблема была ликвидирована. Благодарный марокканец попытался вознаградить спасателей гашишем, однако те сообщили о странном презенте полиции.
Читайте такжеБританская полиция осуществила мечту 104-летней пенсионерки и арестовала ее (видео)
Карабинеры, прибывшие на вызов, осмотрели дом мигранта и обнаружили в ней еще больше наркотиков. Мужчине теперь придется отвечать перед Фемидой за хранение и попытку сбыта запрещенных веществ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter