В США задержали экс-президента Перу за пьянство

В Перу Толедо объявлен в розыск по обвинению в коррупции.

Полиция Калифорнии задержала бывшего президента Перу (2001-2006 годы), 73-летнего Алехандро Толедо, который находился в состоянии алкогольного опьянения в публичном месте.

Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что задержали экс-президента в воскресенье вечером, однако уже в понедельник утром Толедо отпустили.

В телефонном интервью агентству Толедо отрицал, что его арестовывали, назвав инцидент "частью заговора, организованного его политическими оппонентами"

Напомним, Толедо был президентом Перу с 2001 по 2006 год. С 2017 года он проживает в Калифорнии, поскольку суд в Перу выдал ордер на его арест в связи с делом о коррупции. В США решают вопрос о его выдаче перуанским властям.