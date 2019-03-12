В центре Хмельницкого на экране возле филармонии показали порно (видео 18+)

Работники полиции открыли производство по факту публичной трансляции порнографических материалов.

В центре Хмельницкого на экране возле филармонии транслировали видео порнографического характера.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Инцидент случился 11 марта около 18:00 на перекрестке улиц Каменецкая и Гагарина.

На большом рекламном телеэкране, установленном на здании рядом с остановкой общественного транспорта, вдруг началась трансляция видеоконтента порнографического содержания, которая длилась несколько минут. Граждане сразу начали жаловаться на такую «рекламу» как в социальных сетях, так и в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 статьи 301 Уголовного кодекса Украины — ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов.

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией порнографической кино - и видеопродукции, средств ее демонстрации. Продолжаются следственные действия.

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