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Гуцульская пародия на хит MARUV взорвала сеть (видео)

14:21, 07 марта 2019
Курьёзы
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Видео было опубликовано на YouTube-канале исполнительницы. За сутки видео набрало более 100 тысяч просмотров.

«Мы стремились сохранить суть песни, ведь это пародия, срамные частушки оказались идеальной основой новой песни», - комментирует свою пародию под названием «Йди суда» Баба Доцька.

Как сообщал УНИАН, Украина не будет участвовать в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019». НОТУ, как и каждый год, предложила победителю национального отбора, певице MARUV, заключить договор для представления Украины на песенном конкурсе, однако после переговоров MARUV отказалась подписывать договор. Телерадиокомпания поочередно обратилась к финалистам, занявшим второе и третье места по результатам отбора, но группы Freedom Jazz и Kazka также отказались от участия в «Евровидении-2019».

В НОТУ отметили, что нынешний отбор «обнаружил и привлек внимание общества к системной проблеме музыкальной индустрии в Украине: связям артистов с шоу-бизнесом на территории государства-агрессора, которые и на пятом году военного конфликта все еще остаются очень тесными. Для части общества этот факт приемлем, у другой части вызывает возмущение и неприятие». Также в НОТУ напомнили, что законами Украины не предусмотрено никаких ограничений по поводу работы артистов на территории РФ, несмотря на большой общественный запрос на урегулирование этой ситуации.

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Теги: #MARUV