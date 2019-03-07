Гуцульская пародия на хит MARUV взорвала сеть (видео)

За сутки видео набрало более 100 тысяч просмотров.

Баба Доцька из Коломыи сняла яркую пародию на хит Siren Song победительницы Нацотбора на «Евровидение-2019» MARUV.

Видео было опубликовано на YouTube-канале исполнительницы. За сутки видео набрало более 100 тысяч просмотров.

«Мы стремились сохранить суть песни, ведь это пародия, срамные частушки оказались идеальной основой новой песни», - комментирует свою пародию под названием «Йди суда» Баба Доцька.

Как сообщал УНИАН, Украина не будет участвовать в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019». НОТУ, как и каждый год, предложила победителю национального отбора, певице MARUV, заключить договор для представления Украины на песенном конкурсе, однако после переговоров MARUV отказалась подписывать договор. Телерадиокомпания поочередно обратилась к финалистам, занявшим второе и третье места по результатам отбора, но группы Freedom Jazz и Kazka также отказались от участия в «Евровидении-2019».

В НОТУ отметили, что нынешний отбор «обнаружил и привлек внимание общества к системной проблеме музыкальной индустрии в Украине: связям артистов с шоу-бизнесом на территории государства-агрессора, которые и на пятом году военного конфликта все еще остаются очень тесными. Для части общества этот факт приемлем, у другой части вызывает возмущение и неприятие». Также в НОТУ напомнили, что законами Украины не предусмотрено никаких ограничений по поводу работы артистов на территории РФ, несмотря на большой общественный запрос на урегулирование этой ситуации.