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Pornhub предложил отметить день святого Валентина под рэп-музыку

11:56, 14 февраля 2019
Курьёзы
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Pornhub выпустил альбом о любви ко Дню святого Валентина / Pornohub

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Компиляция доступна на популярном потоковом музыкальном сервисе Apple Music, он включает шесть композиций общей длительностью 15 минут.

Треки записали рэп-исполнители PnB Rock, Lil AK, Asian Doll, 6ix9ine, MadeinTYO и 24hrs, а также модель Анджела Уайт (Blac Chyna).

Все композиции посвящены сексу, любви и отношениям между мужчинами и женщинами.

Кроме того, руководство Pornhub, по давно уже сложившейся традиции, дало всем интернет-пользователям бесплатный премиум-доступ в честь Дня святого Валентина.

Как сообщал УНИАН, Украина оказалась в ТОП-20 стран с самым большим трафиком на Pornhub.

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Теги: #порно#День Святого Валентина