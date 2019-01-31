Потолстевшая Кристина Агилера разыграла покупателей пончиков в кафе (видео)

Кристина пряталась на кухне, а в тот момент, когда посетители заходили в кафе и начинали выбирать на витрине пончики, она начинала экспромтом петь песни.

38-летняя Кристина Агилера - известная любительница различных розыгрышей. Накануне она была приглашена на ночное ток-шоу Джимми Киммела, в рамках которого приняла участие в очередной забавной съемке, по сценарию которой шутила над посетителями одной из кофеин в Голливуде.

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Кристина пряталась на кухне, а в тот момент, когда посетители заходили в кафе и начинали выбирать на витрине пончики, она начинала экспромтом петь песни. В этих композициях, которые транслировались через колонку, Агилера описывала одежду и манеру поведения клиентов заведения, пишет rusjev.

Пока люди недоумевали от происходящего и пытались понять, откуда именно идет звук, Кристина неожиданно выходила с кухни и вручала каждому из них пончик. Многие, увидев звезду, не растерялись и начали петь и танцевать вместе с поп-дивой.

Летом Кристина Агилера стала участницей еще одного розыгрыша в рамках другого ток-шоу. Тогда замаскированная звезда вместе с известным телеведущим Джимми Фэллоном спустилась на одну из станций метро Нью-Йорка. Вместе они начали исполнять для прохожих песни, а после рассекретили свои личности и собрали вокруг себя целую толпу восторженных фанатов.

Как сообщал УНИАН, ранее Backstreet Boys вышли на сцену с Джимми Фаллоном в желтых куриных костюмах, чтобы представить веселую версию своего самого популярного хита Everybody.