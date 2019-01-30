В России придумали компьютерный квест по мотивам конфликта РПЦ с Константинополем из-за томоса

Согласно проекту, главным героем игры будет православный митрополит Николай, получивший благословение патриарха создать в Стамбуле Второримскую и Антальскую митрополию.

На Рождественских чтениях, которые проходят в Москве, предложили создать православный компьютерный квест по мотивам конфликта Московского патриархата с Константинополем из-за получения Украиной Томоса.

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Проект получил поддержку на секции по компьютерным играм, пишут РосСМИ.

Согласно проекту, главным героем игры будет православный митрополит Николай, получивший благословение патриарха создать в Стамбуле Второримскую и Антальскую митрополию.

Митрополиту придется «не ликвидировать» Бармалея, а «по-братски вразумить и принять в сущем сане как епископа Золоторожского».

Международные Рождественские чтения «Молодежь: свобода и ответственность» проходят в Москве с 27 по 31 января. Их председателем является патриарх Кирилл.

Как отмечает "Новая газета", ранее он заявлял, что компьютерные игры формируют у детей постоянную потребность в удовольствии, которая негативно сказывается на их стремлении в будущем совершать подвиги для своей страны.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины. 6 января в соборе Святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю Епифанию.