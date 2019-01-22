Звезда "Бэтмена" отказался снова худеть и толстеть ради будущих фильмов (фото)

Кристиан Бэйл посочувствовал своей жене, бывшей модели Сиби Блэйзик, которая вынуждена мириться с переменами во внешности мужа.

Американский актер Кристиан Бэйл заявил, что больше не будет набирать вес или худеть для ролей в фильмах.

Об этом сообщает The Times. «Я не могу так продолжать. Действительно не могу. Моя смерть смотрит мне в лицо», - сказал артист.

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Недавно он серьезно поправился ради роли Дика Чейни в байопике Адама Маккея «Власть». Сам Бэйл не раскрывает, сколько килограммов ему пришлось набрать, чтобы сыграть вице-президента США.

По словам актера, во время работы над фильмом он позвонил Гэри Олдману, чтобы узнать, как сильно тому пришлось потолстеть ради роли Уинстона Черчилля в исторической драме «Темные времена». Олдман ответил, что не прибавлял в весе. Бэйл признался, что после этой ситуации почувствовал себя полным идиотом.

Актер посочувствовал своей жене, бывшей модели Сиби Блэйзик, которая вынуждена мириться с переменами во внешности мужа.

Отмечается, что для участия в картине «Машинист», которая вышла в 2004 году, Бэйл сбросил 28 килограммов. Артист питался лишь яблоками с водой и иногда позволял себе виски. После этого резко толстеть ему пришлось для роли в фильме «Афера по-американски», также Бэйл активно набирал мышечную массу, чтобы сыграть Бэтмена.

В сентябре 2017 года Кристиан Бэйл рассказал, что ради роли политика Дика Чейни ел много пирожков. Пользователи сети испугались за жизнь растолстевшего артиста. Многие посчитали, что пора прекратить поддерживать его резкие трансформации.