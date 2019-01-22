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"Налог на порно": в США придумали, как профинансировать строительство стены Трампа

16:50, 22 января 2019
Курьёзы
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Дональд Трамп / Facebook/White House

Американский сенатор от штата Аризона Гейл Гриффин предлагает установить специальную программу на смартфоны американцев, которая заблокирует любой «откровенный контент».

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Проект закона опубликован на официальном портале Конгресса США. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно законопроекту, снять блокировку предложат гражданам за 20 долларов. Средства от этого налога, пойдут на финансирование возведения «стены на границе с Мексикой». Кроме того, предполагается потратить часть налоговых поступлений на защиту психологического и физического здоровья граждан.

Пользователи не оценили законодательную инициативу Гриффин и назвали предложение «безумным».

Как сообщал УНИАН, строительство стены на границе с Мексикой было одним из его ключевых предвыборных обещаний. Трамп сказал, что чрезвычайное положение мог бы быть "легким выходом", однако он предпочитает, чтобы эту проблему решил Конгресс. 

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Теги: #Трамп#порно