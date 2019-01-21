Трампа номинировали на "Золотую малину" за "худшую мужскую роль" (видео)

Дональд Трамп представлен в категории «Худший актер года» за документальную картину «Смерть нации».

Президент США в роли самого себя номинирован на «Золотую малину». За антипремию с ним также поборются Джон Траволта, Брюс Уиллис, Уилл Феррелл и Джонни Депп.

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Дональд Трамп представлен в категории «Худший актер года» за документальную картину «Смерть нации».

Организаторы «Золотой малины» представили номинантов в шуточном видеоролике. На этот раз его темой стали «бедствия» минувшего года, в числе которых, согласно видеоряду - прошедший в Хельсинки саммит лидеров России и США.

В категории «Худшая актриса» в этом году представлены Дженнифер Гарнер, Мелисса Маккарти, Эмбер Хёрд, Аманда Сейфрид и британская актриса Хелен Миррен.

За звание «Худшей картины» поборются «Холмс & Ватсон», «Кодекс Готти», «Винчестер. Дом, который построили призраки», «Робин Гуд: Начало» и «Игрушки для взрослых».

Победители будут объявлены 23 февраля накануне вручения награды киноакадемии США «Оскар». Победителям вручают пластиковую ягоду малины, покрытую золотой краской.