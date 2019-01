Усик присоединился к флешмобу в поддержку певицы Адель (видео)

Украинский боксер присоединился к всемирному флешмобу "Adele challenge".

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик поддержал британскую певицу Адель, которая объявила, что уходит со сцены ради маленького сына.

Александр показал на видео потрясающую коллекцию своих наград под музыкальное сопровождение одной из самых известных песен Адель "Someone Like You".

"Они тоже поют", - подписал видео украинец.

