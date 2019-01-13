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Усик присоединился к флешмобу в поддержку певицы Адель (видео)

22:02, 13 января 2019
Курьёзы
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Александр Усик показал на видео потрясающую коллекцию своих наград / УНИАН

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик поддержал британскую певицу Адель, которая объявила, что уходит со сцены ради маленького сына.

Украинский боксер присоединился к всемирному флешмобу "Adele challenge".

Александр показал на видео потрясающую коллекцию своих наград под музыкальное сопровождение одной из самых известных песен Адель "Someone Like You".

"Они тоже поют", - подписал видео украинец.

Как сообщал УНИАН, недавно британский промоутер анонсировал предстоящий поединок Усика.

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Теги: #Усик#флешмоб#Адель