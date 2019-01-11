На Днепропетровщине мужчина отрезал себе половой орган – СМИ

Отмечается, что мужчина ранее уже пробовал отрезать себе детородный орган.

В Павлограде Днепропетровской области мужчина отрезал себе половой орган.

Об этом местному изданию Павлоград.dp.ua стало известно из собственных источников.

Отмечается, что мужчину с отрезанным членом привезли в больницу Павлограда вечером 10 января.

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По данным издания, мужчина поступает в медицинское учреждение уже во второй раз. В первый раз - два месяца назад - его половой орган удалось спасти.

Что стало причиной такого поступка - неизвестно. Сегодня пострадавшего будет осматривать психиатр. В больнице произошедшее не комментируют.