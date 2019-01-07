Российский патриарх Кирилл заявил, что Антихрист придет через Интернет

Через Сеть власть будет сконцентрирована в руках одного лица, испугал Гундяев.

Патриарх РПЦ Кирилл заявил о том, что современные электронные гаджеты таят в себе опасность, а Интернетом может воспользоваться Антихрист.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"Вы представляете, какая будет власть сконцентрирована в руках тех, кто будет владеть знаниями о том, что происходит в мире, о серьезных разговорах людей... о планах в области экономики и политики. Антихрист - это та личность, которая будет во главе всемирной паутины, которая контролирует весь человеческий род," - сказал Кирилл в интервью российскому пропагандистскому каналу.

Несмотря на свои слова он добавил, что церковь не против научно-технического прогресса, однако беспокоится о свободе человеческой личности.

Как сообщал УНИАН, 5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос, которым предоставил независимый статус Православной Церкви Украины, о создании которой было объявлено на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года, а 6 января состоялась историческое событие - предстоятелю Православной церкви митрополиту Епифанию в Стамбуле вручили Томос.

Глава РПЦ Кирилл назвал новообразованную Православную Церковь Украины "объединением двух группировок раскольников" и заявил о вмешательстве в религиозные дела.