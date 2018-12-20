цей матеріал доступний українською

Маколей Калкин повторил сцены из "Один дома" для рекламы Google

09:35, 20 декабря 2018
Курьёзы
686 0

Читайте такжеОтец года: Трамп передаривает сыну подарки от других людей

В новой рекламе для Google Калкин возвращается в роль фильма "Один дома", вышедшего 28 лет назад. Знаменитые сцены в доме Маккалистеров Кевин повторяет, но уже во взрослой жизни и с современными технологиями "умного дома".

На протяжении всего рекламного ролика Калкин просит гаджеты с технологией Google Assistant показать последние новости, заказать гель после бритья, повысить температуру в доме и даже помогает принять заказ от разносчика пиццы, используя озвучку вымышленного фильма "Ангелы с грязными душами".  

Поклонники рождественской комедии получили массу удовольствия от такой рекламы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Рождество#Google#реклама#один дома