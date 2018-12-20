Маколей Калкин повторил сцены из "Один дома" для рекламы Google

38-летний Маколей Калкин снова остался один дома и зовет к себе на Рождество, но на этот раз ему нужна современная помощь от Google Assistant.

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В новой рекламе для Google Калкин возвращается в роль фильма "Один дома", вышедшего 28 лет назад. Знаменитые сцены в доме Маккалистеров Кевин повторяет, но уже во взрослой жизни и с современными технологиями "умного дома".

На протяжении всего рекламного ролика Калкин просит гаджеты с технологией Google Assistant показать последние новости, заказать гель после бритья, повысить температуру в доме и даже помогает принять заказ от разносчика пиццы, используя озвучку вымышленного фильма "Ангелы с грязными душами".