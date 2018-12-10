Туристы занялись сексом на вершине пирамиды Хеопса и засняли это на камеру (фото, видео)

В сети - волна возмущения действиями туристов.

Туристы из Дании занялись сексом на вершине пирамиды Хеопса в Египте и засняли это на камеру.

Читайте такжеВо Львове устроили обнаженную фотосессию напротив горсовета (фото)

Фотограф Андреас Хвид опубликовал снимок, на котором лежит со своей спутницей на фоне Каира, также он опубликовал видеоролик, передает Unilad.

Как можно увидеть на записи, пара взбирается на достопримечательность в темноте, затем можно разглядеть, что девушка снимает с себя одежду.

На кадры уже обратили внимание представители власти Египта, ведь восхождение на пирамиду запрещено законом, а комплекс закрывается для посетителей в 17:00.

Ранее в Сети опубликовали видео, на котором в студии киевской радиостанции "Максимум" парочка страстно занимается сексом.