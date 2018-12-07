В России школьник выстрелил из ракетницы мужчине в глаз, доказывая, чьи "деды воевали"

Школьник был участником неформального молодежного движения националистической направленности.

Российский школьник-националист стал фигурантом уголовного дела после того, как выстрелил в лицо жителю Санкт-Петербурга, вступившему с ним в спор об итогах Великой Отечественной войны.

Об это сообщает российский "Интерфакс".

Отмечается, что ученик 11-го класса школы №519 был задержан в начале декабря в связи с инцидентом, который случился ранним утром 20 сентября у дома 61 на Бухарестской улице.

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По словам источника в правоохранительных органах, школьник вступил в дискуссию об итогах Великой Отечественной войны с мужчиной 1983 года рождения. На почве идеологических разногласий школьник избил мужчину и выстрелил ему в лицо из устройства "Сигнал охотника".

"Потерпевший был госпитализирован в состоянии средней тяжести с контузией правого глазного яблока второй степени, кровоизлиянием и ссадинами лица", - отметил собеседник.

По его информации, школьник был участником неформального молодежного движения националистической направленности.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (ч. 1 статьи 112 УК РФ). Школьник был задержан в начале декабря и сейчас находится под подпиской о невыезде.