Толпа "VIP-бабулек" вместо Киркорова: в сети рассказали об ужасах закулисья пропагандистского "Голубого огонька"
Знаменитый со времен Советского Союза «Голубой огонек», который раньше уверенно что-то бурчал из телевизора под звон бокалов с шампанским, однозначно представлялся островом счастья, сказок и чудес. Все это было так, пока на него случайно не пригласили блогера.
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Блогер @natakondra рассказала в Instagram о своих ярких впечатлениях от съемок в новогоднем «Голубом огоньке», куда ее внезапно пригласили, обещав при этом весьма приятную сумму денег.
По словам девушки, ее позвали на съемки, пообещав выступления Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Стаса Костюшкина и других знаменитостей, а также шампанское, «умопомрачительную новогоднюю атмосферу» и тысячу рублей.
Девушка рассчитывала завести новые знакомства и узнать, как проходят съемки. Однако все пошло не так, как она предполагала.
«Толпа бичивато-застенчивых студенток, и дерзких бабулек vip меня впечатали в стену когда начали выдавать талончик по которому можно будет потом получить зарплату», — написала она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Затем, по ее словам, им раздали «мешки из-под картошки» и попросили убрать туда ценные вещи, сумки, обувь и верхнюю одежду, а затем поставить к стенке.
Блогер отметила, что после двух часов ей стало неинтересно, а всего съемки шли 12 часов. Она решила уйти, но ее «заболтал» участник «Битвы экстрасенсов».
В целом оказалось, что для того чтобы зрители могли вкусно покушать и сладко выпить за новогодним столом под фееричное шоу «Голубого огонька», съемочная группа и массовка, успевают получить изрядную порцию негатива от так называемого праздничного шоу.
Бабушка очень порадуется моим успехам в Москве😂 увидев меня 1 января в 00:00 в Голубом Огоньке😂🙈 Бля, ребят можно было бы промолчать, но у меня буря впечатлений с этого дикого движа😂🙈🙈🙈 За день до съёмок позвонили, пригласили! Говорят -«Приходите пожалуйста, будет Киркоров, Лепс, Костюшкин, Буланова, Жасмин, Караулова, Агутин, Сюткин, Таисия Павали, Артик и Айсти 🙈 шампанское и умопомрачительная Новогодняя атмосфера! В 10:30 начало! Платим 1.000₽ )) Придёте?? » «да приду!» я как бы не из за деньг😂😂😂 радостная думаю- о круто! Заведу много классных знакомств, со звёздами потрусь) ну и посмотрю как там что устроено на #Мосфильм 💁🏼♀️ Побежала купила новое платье)) И Вот здравствуйте, я фея приехала на съемки голубого огонька💁🏼♀️ где тут Михаил с табличкой VIP😂🤦🏼♀️ С момента встречи с табличкой все пошло не так как я себе представляла😂😂 Толпа бичивато-застенчивых студенток, и дерзких бабулек vip меня впечатали в стену когда начали выдавать толончик по которому можно будет потом получить ЗАРПЛАТУ😂🙈 ⏩ «Раздевайтесь пожалуйста! Вот берите мешок из под картошки складывайте в него все ценные вещи, сумочки, обувь, верхнюю одежду и ставьте к стеночке» Моя Lv вообще ахирела от такой дерзости😂🤦🏼♀️ Нас рассадили за шикарные столы😂 с 1 бананом, апельсиной и виноградом) представляете, одна тётя сломала зуб, думая что они настоящие😂🤦🏼♀️ разлили дюшес по бокалам 🥂И вот началась феерия✨💥 Камера 🎥 мотор 🎬 С потолка сыпятся блёстки)) на сцене поют артисты))) все люди с ёбнешься какими счастливыми лицами поздравляют друг друга с Новым Годом😂 тут в руки попал мне серпантин... его нужно было кинуть))) Серпантин!!! Ни когда не думала что это очень сложная вещь в использовании🙈 Короче, первые часа 2 мне было интересно))) но потом все действие стало похоже на проффесианальный праздник в дурдоме😂 блин... надо видеть этих людей которые так умеют оттопыриваться под дюшесом 12 часов!!! 12 часов безудержного веселья!!! За касарь😂😂🙈🙈 Снимать ничего нельзя, к звёздам подходить нельзя... Киркорова не было🤨пффф.. зачем я тогда сюда пришла?! собралась по тихой свистануть от туда... и надо ж было оказаться рядом с дедом из битвы экстрасенсов🙆🏼