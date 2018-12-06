Толпа "VIP-бабулек" вместо Киркорова: в сети рассказали об ужасах закулисья пропагандистского "Голубого огонька"

Истинный «праздник» новогоднего шоу не отличался ничем от нервных, жестоких, порою хамских будней самой банальной и бесперспективной съемочной группы.

Знаменитый со времен Советского Союза «Голубой огонек», который раньше уверенно что-то бурчал из телевизора под звон бокалов с шампанским, однозначно представлялся островом счастья, сказок и чудес. Все это было так, пока на него случайно не пригласили блогера.

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Блогер @natakondra рассказала в Instagram о своих ярких впечатлениях от съемок в новогоднем «Голубом огоньке», куда ее внезапно пригласили, обещав при этом весьма приятную сумму денег.

По словам девушки, ее позвали на съемки, пообещав выступления Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Стаса Костюшкина и других знаменитостей, а также шампанское, «умопомрачительную новогоднюю атмосферу» и тысячу рублей.

Девушка рассчитывала завести новые знакомства и узнать, как проходят съемки. Однако все пошло не так, как она предполагала.

«Толпа бичивато-застенчивых студенток, и дерзких бабулек vip меня впечатали в стену когда начали выдавать талончик по которому можно будет потом получить зарплату», — написала она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Затем, по ее словам, им раздали «мешки из-под картошки» и попросили убрать туда ценные вещи, сумки, обувь и верхнюю одежду, а затем поставить к стенке.

Блогер отметила, что после двух часов ей стало неинтересно, а всего съемки шли 12 часов. Она решила уйти, но ее «заболтал» участник «Битвы экстрасенсов».

В целом оказалось, что для того чтобы зрители могли вкусно покушать и сладко выпить за новогодним столом под фееричное шоу «Голубого огонька», съемочная группа и массовка, успевают получить изрядную порцию негатива от так называемого праздничного шоу.