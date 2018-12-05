"Повешенные" дети: в России детский магазин украсили странными манекенами
12:41, 05 декабря 2018Курьёзы
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Пользователи соцсети выразили свое возмущение оформлением магазина.
Манекенов повесили над входом в торговую точку / фото Instagram телеканала ТВК-6
В российском Красноярске вход в новый магазин одежды украсили повешенными манекенами детей.
Фотографию магазина опубликовал в Instagram-аккаунте местный телеканал ТВК-6.
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Манекенов, одетых в зимнюю одежду, подвесили за шею над входом в торговую точку.
Пользователи соцсети выразили свое возмущение оформлением магазина, назвав инсталляцию «виселицей»:
«Реклама, может, и удалась, но я бы не пошла в этот магазин», «Ужас! За детей испугалась. Придурки!», «Я подумала, это дети. Боже мой! Разве так можно! Нет слов!», «Какая это реклама, если хочется бежать с этого места» - комментировали пользователи.
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