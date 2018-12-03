В шоу высмеяли излишне теплое рукопожатие Путина и саудовского принца (видео)

Также в пародии появляется Дональд Трамп.

That handshake? It meant nothing. #SNL pic.twitter.com/mhY9W3i4KM — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) December 2, 2018

Актеры популярного американского сатирического шоу Saturday Night Live спародировали рукопожатие президента России Владимира Путина и саудовского наследного принца Мухаммеда бин Салмана аль-Сауда на саммите G20.

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Соответствующее видео опубликовано в Twitter шоу. Роль Путина исполняет Бек Беннетт – в его исполнении президент РФ предстает с голым торсом, как на фотосессиях с рыбалок в 2009 и 2017 годах.

Как сообщал УНИАН, во время церемонии фотографирования на полях саммита G20 российский президент Владимир Путин поднялся на подиум раньше американского коллеги, но Трамп прошел мимо него. Позже, в зале первого пленарного заседания, Владимир Путин поздоровался с принцем Саудовской Аравии, но Трампа приветствовать не стал.