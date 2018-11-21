Оставлять ли рога коровам: Швейцария решает судьбу скота на референдуме (видео)
11:54, 21 ноября 2018Курьёзы
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По словам фермеров, рога помогают скоту общаться и регулируют температуру тела.
Рогатый скот / Reuters
Швейцарцы решили на этой неделе провести референдум "За достоинство скота", на котором решат, оставлять ли коровам рога.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
В Швейцарии, где корова является национальным символом, рога имеют только 10% коров, остальным их удаляют еще в детстве. По словам фермеров, рога помогают скоту общаться и регулируют температуру тела.
Проблема имеет и чисто экономический аспект, говорится в сюжете. Безрогих животных хозяин может держать в тесных хлевах, а следовательно, уменьшить расходы. Именно поэтому фермерам, которые оставляют скоту рога, швейцарские активисты предлагают ежегодно выделять 200 долларов на каждую рогатую голову.
"За достоинство скота": швейцарцы решают, оставлять ли коровам рога
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