Оставлять ли рога коровам: Швейцария решает судьбу скота на референдуме (видео)

По словам фермеров, рога помогают скоту общаться и регулируют температуру тела.

Швейцарцы решили на этой неделе провести референдум "За достоинство скота", на котором решат, оставлять ли коровам рога.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В Швейцарии, где корова является национальным символом, рога имеют только 10% коров, остальным их удаляют еще в детстве. По словам фермеров, рога помогают скоту общаться и регулируют температуру тела.

Проблема имеет и чисто экономический аспект, говорится в сюжете. Безрогих животных хозяин может держать в тесных хлевах, а следовательно, уменьшить расходы. Именно поэтому фермерам, которые оставляют скоту рога, швейцарские активисты предлагают ежегодно выделять 200 долларов на каждую рогатую голову.