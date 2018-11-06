Появилось фото Михаила Боярского без шляпы
11:27, 06 ноября 2018Курьёзы
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На снимке Михаил Боярский сидит перед планшетом без головного убора.
Боярский предстал без шляпы / фото instagram.com/sergeyboyarskiy
Депутат Госдумы РФ Сергей Боярский опубликовал фотографию своего отца, российского актера и певца Михаила Боярского, во время просмотра футбольного матча.
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На опубликованном в Instagram снимке Михаил Боярский сидит без головного убора. Как пишет "ФАН", это первое фото, на котором артист запечатлен без шляпы.
Ранее известный российский актер Михаил Боярский прокомментировал патриотический лозунг «Слава Украине», который на камеру озвучил защитник сборной Хорватии Домагой Вида.
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