Появилось фото Михаила Боярского без шляпы

На снимке Михаил Боярский сидит перед планшетом без головного убора.

Депутат Госдумы РФ Сергей Боярский опубликовал фотографию своего отца, российского актера и певца Михаила Боярского, во время просмотра футбольного матча. Читайте также"Тысяча чертей": главный Д'Артаньян угодил в базу "Миротворца" На опубликованном в Instagram снимке Михаил Боярский сидит без головного убора. Как пишет "ФАН", это первое фото, на котором артист запечатлен без шляпы. Ранее известный российский актер Михаил Боярский прокомментировал патриотический лозунг «Слава Украине», который на камеру озвучил защитник сборной Хорватии Домагой Вида.

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