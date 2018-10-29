Сладость или гадость: в Белом доме Трамп устроил угощение для детей на Хэллоуин (фото)
09:18, 29 октября 2018Курьёзы
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На праздник пришли дети в разнообразных костюмах, а Трамп и первая леди раздавали им конфеты из корзин.
В Белом доме американский президент Дональд Трамп и его жена Мелания устроили угощение для детей на Хэллоуин.
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Соответствующие фото демонстрирует Reuters. Белый дом украшен тыквами.
На праздник пришли дети в разнообразных костюмах, а Трамп и первая леди раздавали им конфеты из корзин.
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