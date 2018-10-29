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Сладость или гадость: в Белом доме Трамп устроил угощение для детей на Хэллоуин (фото)

09:18, 29 октября 2018
Курьёзы
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В Белом доме американский президент Дональд Трамп и его жена Мелания устроили угощение для детей на Хэллоуин.

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Соответствующие фото демонстрирует Reuters. Белый дом украшен тыквами.

На праздник пришли дети в разнообразных костюмах, а Трамп и первая леди раздавали им конфеты из корзин. 

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Теги: #Трамп#Белый дом#Хеллоуин