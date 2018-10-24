Фото двойника звезды «Друзей» взорвало сеть

Снимок получил десятки тысяч репостов.

Британская полиция у себя в Facebook опубликовала фотографию разыскиваемого преступника, которая немедленно взорвала соцсети.

Читайте также"Ненавижу двойников": Андрей Данилко раскритиковал участников известного шоу (видео)

Запись получила десятки тысяч репостов, потому что пользователи соцсетей не могли не заметить сходство мужчины, совершившего кражу в ресторане и снятого камерой наблюдения с грудой жестяных банок, и актера Дэвида Швиммера, известного по роли чудаковатого Росса Геллера в сериале «Друзья».

«Спасибо всем за оперативную реакцию. Мы провели тщательное расследование и получили подтверждение, что на момент преступления Дэвид Швиммер находился в США. Жаль, но это так», — написал позже представитель полиции в комментариях.

Ранее сообщалось, что двойника Меланьи Трамп затравили после провокационного клипа.