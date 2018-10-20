Арендовала телефон для клипа: взорвавшая сеть украинская воспитательница рассказала о своем рэп-хите про рыбок (видео)

Сельская воспитательница, которая в купальнике читает рэп – 27-летняя заведующая детсада в селе Дерновка Киевской области Алена Савраненко два дня назад выложила в Интернет свой клип, который стремительно стал популярным.

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Видео уже просмотрело почти 170 тысяч человек, говорится в сюжете ТСН.

Алена признается, что от интернет-славы еще не оправилась. Большинство юзеров новоиспеченную реппершу хвалит.

"Очень много слов благодарности от молодежи, от юношества. Слов поддержки", - говорит она. Но пишут и оскорбления: "жируха", "корова". На глупость певица не обращает внимания.