Арендовала телефон для клипа: взорвавшая сеть украинская воспитательница рассказала о своем рэп-хите про рыбок (видео)
01:16, 20 октября 2018Курьёзы
463 0
Видео уже просмотрело почти 170 тысяч человек.
Сельская воспитательница в купальнике сняла клип на свою рэперскую песню
Сельская воспитательница, которая в купальнике читает рэп – 27-летняя заведующая детсада в селе Дерновка Киевской области Алена Савраненко два дня назад выложила в Интернет свой клип, который стремительно стал популярным.
Читайте такжеТряхнула стариной: Мэй "зажгла" под хит ABBA на съезде Консервативной партии (видео)
Видео уже просмотрело почти 170 тысяч человек, говорится в сюжете ТСН.
Алена признается, что от интернет-славы еще не оправилась. Большинство юзеров новоиспеченную реппершу хвалит.
"Очень много слов благодарности от молодежи, от юношества. Слов поддержки", - говорит она. Но пишут и оскорбления: "жируха", "корова". На глупость певица не обращает внимания.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter