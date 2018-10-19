Шарлиз Терон отправила сына в Диснейленд в кружевном платье (фото)

Внимание журналистов привлек костюм шестилетнего сына Терон.

Американскую актрису Шарлиз Терон сфотографировали в калифорнийском Диснейленде с ее детьми Августой и Джексоном.

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Снимки опубликовало издание Daily Mail. В преддверии Хеллоуина переодетая в персонажа Эдну Мод из анимационного фильма «Суперсемейка» 43-летняя актриса привела своих детей в парк. Внимание журналистов привлек костюм шестилетнего сына Терон.

Мальчик шел в тельняшке и черном платье с кружевами, оборками и неоновыми оранжевыми лентами. На голове у Джексона был ободок, а его волосы были заплетены в африканские косички.