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Шарлиз Терон отправила сына в Диснейленд в кружевном платье (фото)

05:25, 19 октября 2018
Курьёзы
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Шарлиз Терон снова нарядила сына в кокетливое платье и отвела в Диснейленд / rusjev / Daily Mail

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Снимки опубликовало издание Daily Mail. В преддверии Хеллоуина переодетая в персонажа Эдну Мод из анимационного фильма «Суперсемейка» 43-летняя актриса привела своих детей в парк. Внимание журналистов привлек костюм шестилетнего сына Терон.

Мальчик шел в тельняшке и черном платье с кружевами, оборками и неоновыми оранжевыми лентами. На голове у Джексона был ободок, а его волосы были заплетены в африканские косички.

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Теги: #актриса#голливуд#Хэллоуин звезды Леди Гага Хайди Клум костюмы