В РФ бездомные попытались проникнуть на Неделю моды по VIP-приглашениям (фото)

Мужчины пришли пешком из Минска.

Два белорусских бомжа попытались проникнуть на Неделю моды Mercedes-Benz Fashion Week в Москве.

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Об этом сообщает Telegram-канал 112. Мужчины пришли пешком из Минска. Одни из них представился охране родственником главного редактора американского журнала Vogue Анны Винтур, а второй — племянником бывшего главного редактора российской версии издания L'Officiel Эвелины Хромченко.

Таким образом бездомным удалось пройти первый кордон охраны по VIP-приглашениям, которые, по их словам, им подарила сама Хромченко. Однако дальше белорусских гостей не пропустили.