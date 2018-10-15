В РФ бездомные попытались проникнуть на Неделю моды по VIP-приглашениям (фото)
21:44, 15 октября 2018Курьёзы
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Мужчины пришли пешком из Минска.
Гостей не пропустили / 112
Два белорусских бомжа попытались проникнуть на Неделю моды Mercedes-Benz Fashion Week в Москве.
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Об этом сообщает Telegram-канал 112. Мужчины пришли пешком из Минска. Одни из них представился охране родственником главного редактора американского журнала Vogue Анны Винтур, а второй — племянником бывшего главного редактора российской версии издания L'Officiel Эвелины Хромченко.
Таким образом бездомным удалось пройти первый кордон охраны по VIP-приглашениям, которые, по их словам, им подарила сама Хромченко. Однако дальше белорусских гостей не пропустили.
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