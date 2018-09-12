После "Ибицы" Баскова и Киркорова предложили лишить звания народных артистов (видео)

Большая часть зрителей поставили "дизлайк" новому творению артистов, а в комментариях пользователи сети предложили и вовсе лишить обоих певцов званий народного артиста.

Филипп Киркоров и Николай Басков представили скандальный клип, который взорвали сеть.

Клип на песню "Ibiza" на YouTube уже успел собрать более пяти миллионов просмотров и десятки тысяч комментариев.

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Более того, большая часть зрителей поставили "дизлайк" новому ролику артистов, а в комментариях пользователи сети предложили и вовсе лишить обоих певцов званий народного артиста.

В клипе присутствует нецензурная лексика, а также сцены борьбы двух артистов. Главной идеей по сюжету является "вечное противостояние" Баскова и Киркорова на российской эстраде и их борьба за звание короля поп-сцены.