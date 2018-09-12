цей матеріал доступний українською

После "Ибицы" Баскова и Киркорова предложили лишить звания народных артистов (видео)

16:04, 12 сентября 2018
Курьёзы
3976 2

Клип на песню "Ibiza" на YouTube уже успел собрать более пяти миллионов просмотров и десятки тысяч комментариев. 

Читайте такжеКиркоров собрался в оккупированный Крым на вертолете из розовых перьев (фото)

Более того, большая часть зрителей поставили "дизлайк" новому ролику  артистов, а в комментариях пользователи сети предложили и вовсе лишить обоих певцов званий народного артиста.

В клипе присутствует нецензурная лексика, а также сцены борьбы двух артистов. Главной идеей по сюжету является "вечное противостояние" Баскова и Киркорова на российской эстраде и их борьба за звание короля поп-сцены.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #клип#Филипп Киркоров#артисты в России